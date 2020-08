EMD hastebehandlet Navalnyj-saken

Domstolen tok i bruk en hastefunksjon for å kunne avsi en midlertidig forføyning allerede fredag.

Der ga EMD Russland pålegg om å gi Navalnyjs familie tilgang til journalen hans og at leger utpekt av familien fikk undersøke ham. Lørdag ble opposisjonspolitikeren fløyet til Berlin, der han skal undersøkes på Charite-sykehuset.

Norges dommer i Menneskerettsdomstolen, Arnfinn Bårdsen, sier til Rett24 at det er uvanlig at domstolen tar i bruk hastemuligheten.

– Det skyldes at domstolen praktiserer en meget høy terskel for å komme med denne typen anmodninger til nasjonalstatene. I praksis brukes den nesten utelukkende ved potensielle brudd på artikkel to eller tre, når det står om liv og helse, sier Bårdsen.