Advarer mot farlig skadeskutt bjørn rett ved norskegrensa

Til Dagbladet sier den svenske polititalspersonen Lars Hedelin at man ikke kan se bort fra at bjørnen har tatt seg over grensa til Norge. Den er sist sett i grenseområdet ved Våler kommune.

– Om den har satt retning mot Norge, er det absolutt mulig at den kan ha kommet seg inn i landet. Publikum må holde seg unna. Denne bjørnen er illsint og svært farlig , sier Hedelin til Dagbladet.

Bjørnen ble skutt i kjeven fredag ettermiddag i forbindelse med bjørnejakten. Søket etter bjørnen ble gjenopptatt lørdag morgen.

– Den er oppjaget. Det går ikke an å løpe fra den, det er forbundet med livsfare, sier Lars Hedelin, talsperson i det svenske politiet.

Fullvoksen hannbjørn

Bjørnen er trolig en fullvoksen hannbjørn. Befolkningen advares mot å bevege seg i området øst for Höljes, som ligger knappe ti kilometer fra norskegrensa i luftlinje.

Det er først og fremst jegere som deltar i søket etter bjørnen, men ifølge Värmlands-Tidningen deltar også politi og rovdyreksperter fra de regionale myndighetene.

Hedelin sier det viktigste er at ingen oppsøker området av nysgjerrighet.

Advarer mot turiststi

– Vi vil ikke ha allmennheten eller nysgjerrige inn i området. Det er veldig viktig at de som eventuelt er i området forlater det, og at ingen andre tar seg inn dit, sier Hedelin.

En populær turiststi, den såkalte Nordvärmlandsleden, ligger i området som det advares mot.

Nærmeste tettsted på norsk side av grensen er skogbygda Gravberget i Våler kommune.