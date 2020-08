Trump sier stemmetelling etter valget kan ta flere uker

Trump er bekymret for at et lass med poststemmer vil være for mye for postkontorer og lokale valgarbeidere, og varsler at det – stikk i strid med tradisjonen – neppe vil være mulig å slå fast hvem som blir president på valgkvelden 3. november.

– Vi kommer ikke til å få vite utfallet av dette valget, tror jeg, på flere uker, måneder, kanskje aldri, sa han fredag i en tale til en konservativ aktivistgruppe.

Muligheten for at det vil ta lang tid å telle opp 50 millioner forventede poststemmer har ført til politisk uro, intriger og også rettslige prosesser som kan forsinke valgresultatet ytterligere, både for presidentvalget og for Kongressen.

Flause

Trump, som ligger bak Demokratenes kandidat Joe Biden på meningsmålingene, har hevdet at Bidens parti har forsøkt å fremme en universell poststemmeordning for å kuppe valget.

Men han antydet også at det er et systemisk problem fredag.

– Vi er ikke klare for 51 millioner stemmer. Det vil bli en enorm flause for hele landet. Dette er et veldig alvorlig problem for et demokrati, sa Trump.

Frykter innblanding

Onsdag sa en av landets fremste tjenestepersoner for valgsikkerhet at hans største bekymring i forkant av valget er at fremmede makter skal blande seg inn i stemmetellingen i dagene etter valget.

Mens innblanding fra Russland, Kina, Iran og andre aktører under valgkampen er en stor bekymring, slo Bill Evanina, som leder USAs føderale kontraspionasje- og sikkerhetstjeneste NCSC, fast at han er «bekymret for valgdagen og det som kommer etter».

Ifølge Evanina kan eksterne aktører gå til dataangrep mot infrastrukturen for å levere, telle og overføre stemmene.