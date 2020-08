WHO: Håper coronapandemien er over innen to år

– WHO håper coronapandemien kan være over innen to år, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han viser til at det tok om lag to år før spanskesyken, som herjet i verden mellom 1918 og 1920, var over.

Det er så langt registrert over 22,7 millioner smittetilfeller av coronaviruset verden over, og nærmere 794.000 er døde.

På fredagens pressekonferanse langet Tedros også ut mot korrupsjon og svindel med smittevernutstyr.

– Dersom helsearbeidere må jobbe uten tilstrekkelig beskyttelsesutstyr, risikerer de ikke bare sitt eget liv men også livet til menneskene de pleier, sa han.

– Det er en kriminelt, det er drap. Og det må stanse.