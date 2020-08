Koronapandemien kan sende 100 millioner ut i ekstrem fattigdom

Dermed er Verdensbankens anslag fra mai, da antallet var 60 millioner mennesker, drastisk forverret.

Nå er det snakk om mellom 70 og 100 millioner, og antallet kan bli enda høyere om pandemien forverres eller fortsetter i samme spor, ifølge presidenten.

Ekstrem fattigdom defineres som en inntekt på under 1,9 dollar per dag, tilsvarende like i underkant av 17 kroner.

G20-landene har allerede innstilt de fattigste landenes gjeldsavdrag ut året. Flere har gått inn for å fortsette innstillingen ut i 2021, men ifølge Malpass er det for lite.

Han mener det er «påkrevd» å redusere u-landenes gjeld, og ikke bare utsette betaling på avdrag, om man skal få bukt med problemet.

Krisen betyr nemlig at landene som allerede har problemer med å opprettholde et sikkerhetsnett for befolkningen, uansett ikke vil være i stand til å betjene låneavdrag.

Verdensbanken vurderte i juni at verdensøkonomien står overfor sin verste resesjon på 150 år, fordi antall land hvis økonomier har gått inn i resesjon er det største siden 1870.