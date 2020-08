Finanskomiteen i sluttfasen om Tangen-saken

Finanspolitikerne var torsdag ettermiddag samlet til nok et uformelt møte. «Konstruktivt» og «god framgang» var gjennomgangstonen da det timelange møtet var avsluttet.

– Planen er fortsatt å levere en innstilling i morgen med bredest mulig enighet, sier komiteens leder Mudassar Kapur (H).

Det er allerede kjent at de fleste partiene mener det er grunn til å rette kritikk mot ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef. Spørsmålet har vært hvem som skal rydde opp og hva som bør skje nå – og en samlet opposisjon har pekt på finansministeren.

Dialog

Torsdag kunngjorde finansminister Jan Tore Sanner (H) at han vil ta kontakt med hovedstyret i Norges Bank for å få i gang en dialog om saken.

Til NRK sier Sanner torsdag ettermiddag at situasjonen er kritisk.

– Vi er nå i en kritisk situasjon, og da ønsker jeg å bidra til å ivareta tilliten og omdømme til banken, sier Sanner.

Han venter kritiske merknader fra finanskomiteen fredag og peker også på at representantskapet har vært tydelige på utfordringer rundt ansettelsen.

– Dette er det hovedstyret sitt ansvar å finne en løsning på, men som finansminister skal jeg hjelpe dem, sier statsråden.

Samlende

Sanners ønske om dialog har bidratt til at det vanskelige arbeidet i komiteen løsnet, mener Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi.

– Initiativet fra finansministeren er i tråd med det vi ba om i går. Vi håpet at det ville skje, og det vil kunne bidra til å føre oss nærmere en løsning, sier Limi til NTB.

Ettersom Sanner allerede har kommet på banen, blir det enklere for komiteen å samles om en konklusjon, tror han. Samtidig påpeker han at det er viktig at dialogen kommer raskt i gang, ettersom Tangen etter planen skal tiltre i jobben om ti dager.

Klokt

Arbeiderpartiet og SV er også fornøyde med at statsråden har varslet oppfølging overfor Norges Bank, selv før innstillingen fra finanskomiteen foreligger.

– Jeg tror det er klokt av Sanner å lytte til stortingsflertallet, som har uttrykt at det ikke kan være noen interessekonflikt. Det er nødvendig at han kommuniserer det til Norges Bank og involverer seg, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Samtidig har Finansdepartementet bedt lovavdelingen gjøre en ny juridisk vurdering av departementets handlingsrom overfor Norges Bank. Denne er ventet i løpet av kvelden torsdag.

Venter på juridisk avklaring

Det sentrale spørsmålet som vurderingen skal besvare, er om Sanner har instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank og kan kreve at banken gjør endringer i ansettelsen av Tangen.

Ap og SV mener det ikke er grunn til å legge mye vekt på dette svaret når komiteen skal sluttføre arbeidet. Aps Hadia Tajik viser til at komiteen ikke har bedt om en slik vurdering.

– Det er så vidt jeg har sett ingen i finanskomiteen som har sagt at finansministeren bør instruere Norges Bank, sier hun.

– En innrømmelse

Svaret fra lovavdelingen kommer to dager etter at et privat advokatfirma konkluderte med at finansministeren ikke har mulighet til å instruere. Tidligere har hans departement ment det samme.

– Det at Sanner i siste fase likevel vil oversende en slik vurdering, ser jeg som en innrømmelse av at det var feil å be et privat advokatfirma med bindinger til Tangen om å komme med vurdering av ansettelsesprosessen, sier Tajik.

Komiteen fortsetter arbeidet med å sy sammen en tekst, som etter planen skal være klar senest klokka 13 fredag.

Skatteparadis

Selv om det kan være enighet om hovedlinjene, understreker MDG og Rødt at det er viktig å være konkret i hva oppfølgingen skal bestå i. Blant annet er MDG er opptatt av at spørsmålet Tangens eierandeler i fond som er registrert i skatteparadis, også skal omtales.

Rødt mener ordlyden i innstillingen med all tydelighet må slå fast at alle mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens personlige eierskap i Ako-systemet og jobben som oljefondssjef, må ryddes av veien.

– Hvis de kommer med en fislete konklusjon, så er ikke vi med på det, sier partileder Bjørnar Moxnes.