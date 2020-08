Riksalarm i Sverige - politiet jakter drapsmann

Svensk politi har slått riksalarm etter at to unge menn, en 18-åring og en 19-åring, rømte fra en institusjonsbolig ved Lund i Skåne onsdag kveld.

Bevæpnede menn skal onsdag ha bistått rømlingene med å komme seg bort fra institusjonen, skriver Expressen. Mennene er fortsatt på frifot.

Den 19 år gamle gutten er dømt for et bestillingsdrap i 2018, mens 18-åringen er dømt for drapsforsøk.

– Vet hvem de er



Pressetalsmann hos politiet, Calle Persson, sier til SVT at de ikke anser rømlingene som farlig for offentligheten.

– Vi vet hvem de er, hvor de hører hjemme, hvor de vanligvis oppholder seg og hvilke kontakter de har. Vi kjenner kjærestene, slektningene og så videre. I løpet av dagen vil vi fortsette å lete etter de to personene basert på informasjonen vi har, sier han.

Politiet har valgt å ikke gå ut med navn og bilde av rømlingene.



Det skal ikke være sikkerhetsgjerder rundt institusjonen, men politiet har ikke ønsket å kommentere hvordan rømningen skjedde.

Kobles til bilulykke



En bilulykke, som skjedde i nærheten av institusjonsboligen onsdag, kobles til rømningen.

– Vi tror at de som krasjet, forlot bilen og løp vekk har vært involvert i rømningen. Så langt har vi søkt med vanlige politipatruljer, samt hunder og droner, men ikke funnet noen, sier Persson til Expressen.

Ifølge svenske medier har institusjonen 48 plasser til ungdommer som sliter med psykotiske problemer, misbruk og kriminalitet. Ungdommene ved institusjonen er fra 15 til 21 år gamle.