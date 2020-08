Metroen i København har utplassert feil håndsprit siden starten av juli

Håndspriten som har vært satt ut på stasjonene siden starten av juli, er kun godkjent til bekjempelse av bakterier og ikke mot virus, opplyser kollektivselskapet Metroen i en melding på sin Facebook-side torsdag.

– Vi er fryktelig lei oss for at vi har bidratt til å skape falsk trygghet ved å tilby en tjeneste som ikke er korrekt, heter det i meldingen.

Leverandøren av den feilaktige håndspriten fikk beskjed av det danske miljøvernbyrået i mai om å stanse salget, ifølge kollektivselskapet, som sier at de føler seg «snytt» og at de har avsluttet avtalen med leverandøren. De skal nå gå til innkjøp av et virusgodkjent produkt.

Det siste året har nærmere 80 millioner mennesker reist med metroen i København – en stigning på 22 prosent sammenlignet med det foregående året.