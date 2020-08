Politiet fant fest med 200 deltagere: – Totalt uakseptabelt

Ikke mindre enn 200 personer er mistenkt for å ha vært på festen til en 27 år gammel Manchester-kvinne sist lørdag, melder BBC.

Politiet og byrådet i Manchester har sikret seg en rettsordre etter festen fant sted. Retten har konkludert med at huseieren er den eneste som får komme inn i huset de neste tre månedene. Argumentasjonen er at dette kommer under den britiske straffelovens punkt om anti-sosial oppførsel. Loven trådte i kraft i 2014 og skal stenge av steder for å forhindre nye lovbrudd.

– Festen er helt og holdent uakseptabelt og helt uforståelig, sier inspektør Jim Adams i Manchester-politiet i en uttalelse til BBC.

Politiet har gitt kvinnen en bot på nesten 1.200 kroner.

Lei seg

I retten sa kvinnen at hun bare hadde invitert 20 personer, og hevdet hun ble irritert da flere hundre dukket opp.

Kvinnen fikk beskjed om at hun ville havne i fengsel om noe lignende gjentok seg.

– Selvsagt er jeg lei meg, men ting forsvant utenfor min kontroll. Jeg hadde aldri planlagt at så mange skulle komme. Mer enn hundre personer møtte opp, flere som jeg ikke en gang kjenner. Huset mitt er ødelagt og ting ble stjålet, sier kvinnen til Manchester Evening News.

Åpenbart brudd

– Dette er et særlig åpenbart brudd på restriksjonene som følge av coronaviruset, som er satt i kraft for å beskytte alle i samfunnet vårt og må bli respektert, sier nestleder Nigel Murphy for byrådet i Manchester.

– Folkehelse må være førsteprioritet, og egoistiske brudd på reglene vil ikke bli tolerert, la han til.

Politiet rykket ut til festen i 22-tiden på lørdag etter å ha mottatt klager. Da de kom inn på området begynte festdeltagerne å kaste gjenstander på dem. Dette bestrider kvinnen som holdt festen.