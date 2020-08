Orkan nærmer seg det nordvestlige Mexico

Orkanen har lenger ute i Stillehavet hatt en vindhastighet på opptil 51 meter i sekundet, men har mistet styrke og er nå nedgradert til en kategori én-orkan med vindhastighet på opptil 41 meter i sekundet.

Onsdag ettermiddag lå uværssenteret om lag 170 kilometer sør for turiststedet Cabo San Lucas. Det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC) anslår at den vil passere like sørvest for den sørligste delen av halvøya sent onsdag kveld og torsdag, og flytte seg videre fredag.

I mellomtiden har lokale myndigheter innført rød alarm og oppfordret befolkningen til å forberede seg på store nedbørsmengder, kraftig vind og bølger på opptil 8 meter.