Facebook fjerner 790 grupper knyttet til QAnon-bevegelsen

Facebook varslet samtidig onsdag at selskapet skal innføre begrensninger mot 1.950 grupper, 440 sider og over 100.00 Instagram-kontoer som er knyttet til QAnon.

QAnon er en nettbasert, omfattende konspirasjonsteori som har fått medvind etter at koronapandemien rammet verden. Blant annet hevdes det i dette miljøet at USAs president Donald Trump motarbeides av en global elite, at eliten driver med rituelt barnemisbruk, og at koronaviruset er del av et komplott.

FBI har pekt ut QAnon som en mulig innenlands terrortrussel. Dette er også noe av Facebooks bakgrunn for å gripe inn.

– Vi har sett vekst i bevegelser som, mens de ikke direkte organiserer vold, har hyllet voldelige hendelser, vist at de har våpen og antydet at de vil bruke dem, eller de har tilhengere som utviser voldelig oppførsel, uttaler Facebook.

På en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag takket Trump QAnon-bevegelsen for dens støtte.

– Jeg vet ikke så mye om bevegelsen. Jeg vet at de liker meg svært godt, og det setter jeg pris på. Jeg har hørt at disse folkene elsker landet vårt, sa presidenten.

Facebooks kunngjøring onsdag kommer etter at Twitter i slutten av juli slettet over 7.000 kontoer knyttet til QAnon-bevegelsen. Twitter begrunnet tiltaket med at selskapet er bekymret for trakassering og misbruk som følge av spredningen av konspirasjonsteorier.