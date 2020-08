Tidligere FBI-jurist tilstår å ha endret dokument under Russland-granskingen

Kevin Clinesmith er tiltalt i justisdepartementets etterforskning av hele komplekset av granskinger av forbindelser mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab.

Demokratene ser på granskingen som et politisk motivert forsøk på å gjenåpne en etterforskning som er ferdig og avgjort. De frykter at rettssaker og tiltaler kommer slik at det påvirker valget i november.

Clinesmith er den første nåværende eller tidligere tjenestemannen som tiltales. Saken har sin bakgrunn i generalinspektørens egen undersøkelse av Russland-granskingen. Den konkluderte med at det ikke var tegn til at granskingen var politisk motivert.

Men han fant også at FBI gjorde noen alvorlige feil da de ba om avlytting av Trump-kampanjens tidligere rådgiver Carter Page.

Clinesmith sa seg skyldig på ett punkt og innrømmer at han manipulerte en epost som FBI festet lit til da de i 2017 gikk til retten for å få grønt lys for å avlytte Page.

– På det tidspunktet trodde jeg at informasjonen jeg kom med i eposten, var riktig, men jeg er enig i at informasjonen jeg tilføyde i eposten, ikke opprinnelig var der, sa Page til dommeren, som godtok tilståelsen.

Saken fremhever større problemer med FBIs begjæringer om overvåking av Page, en sak som lenge har oppildnet kritikere av Russland-etterforskninger.

Page er aldri blitt tiltalt for noen forbrytelse og har nektet for at han har gjort noe galt.