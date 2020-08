– Når man kan gi multi-munnsex, hvorfor da bruke ansiktsmaske på bussen?

Fra om og med lørdag 22. august vil det være påkrevd med munnbind på kollektivtransport i Danmark til alle tider av døgnet. Nabolandet vårt skulle egentlig startet fase fire av gjenåpningen av samfunnet, men dette blir imidlertid utsatt.

– Vi gjør dette nå siden smitten øker i Danmark, samtidig som aktiviteten også øker, sa statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse sist lørdag.

Men samtidig som munnbindkravet trer i kraft, inviterer svingerklubben Tucan til «Extreme Night » med både gruppeseks på menyen.

– Når man kan møtes og gi multi-munnsex, hvorfor skal vi da bruke ansiktsmaske på bussen , undrer en swinger som BT har snakket med.

En sikker bakvei

Mens Danmark opplever en oppblomstring av påviste covid-19-tilfeller, er det foreløpig ikke noe som forhindrer swingerklubber fra å fortsette som før. Blant disse er swingerklubben Tucan som holder til i byen Amid. Den er en av Danmarks største swingerklubber som omfatter 1400 innendørs kvadratmeter med lekeplass.

På sine hjemmesider reklameres det for ulike arrangementer hele kommende helg, med «Extreme Night» på lørdag som selve høydepunktet.

– Samleie er ikke smittsomt. Det er pusten din og det som kommer ut av nesen som er smittsom, svarer Torben Nielsen til BT når de spør ham om ikke arrangementet er en potensiell smittespreder.

Torben Nielsen, som driver Tucan, mener at man i motsetning til på tog og buss, kan holde seg et godt stykke fra hverandre på en swingerklubb hvis man ikke vil komme nær. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix

Torben Nielsen, som driver Tucan sammen med kona, sier at de har vært i tett dialog med både Statens helsetilsyn, dansk næringsliv og politiet. Han forklarer at myndighetene har satt ut en rekke retningslinjer som blir overholdt.

Reagerer på myndighetenes prioritering

BT har snakket med swingere som ønsker å være anonyme, men som forteller at de foreløpig har lagt aktivitetene midlertidig på hylla etter at coronapandemien brøt ut for alvor. Flere av dem forstår ikke hvordan myndighetene kan nekte dansker å benytte kollektivt uten å først ikle seg munnbind, samtidig som swingerklubber får holde åpent.

– Jeg synes det er provoserende at foreldre ikke får følge barna sine inn i klasserommet den første skoledagen, men får lov til å gå på «ekstrem-natt» og ha gruppesex i helgene, sier en kvinne som selv er ansatt i en kommunal stilling der hun daglig må be folk holde avstand.