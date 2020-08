Stadig flere syriske leger dør av covid-19

Situasjonen skal være spesielt vanskelig i hovedstaden Damaskus, der overfylte sykehus har store problemer med å håndtere strømmen av pasienter. Nå frykter helsepersonell at det går fra vondt til verre.

Damaskus' legeforening har siden 25. juli publisert lister over leger som oppgis å ha dødd under sin innsats for å takle pandemien. De siste tallene viser at 31 syriske leger er døde siden utbruddet startet. Enkelte av dem bor i utlandet, men de aller fleste døde i Syria, opplyser en lege ved et sykehus i Damaskus til nyhetsbyrået AFP.

Han sier også at de fleste som er døde, aldri ble testet for koronaviruset.

– Men symptomene de hadde, gjør at vi antar at de døde på grunn av viruset. Nå behandler vi alle sykehustilfeller som om det er covid-19-tilfeller, sier legen, som ikke ønsker å navngis fordi han ikke har lov til å snakke offentlig om temaet.

Ny fare

Ni år med krig har gått hardt utover Syrias helsevesen. Sykehus er blitt bombet, livsviktig utstyr mangler, og leger er blitt såret eller tvunget på flukt.

Det betyr at landet er svært dårlig rustet til å takle koronapandemien, som nå utgjør en ny risiko for landets leger og sykepleiere.

De er mer vant til å håndtere pasienter med dype sår som følge av bomber og skyting, i en situasjon der folk klynger seg sammen når de søker dekning, heller enn å holde avstand.

I de regjeringskontrollerte områdene av Syria har myndighetene bekreftet 1.677 koronainfeksjoner, hvorav 64 har endt med døden. I juli erkjente imidlertid helsedepartementet at myndighetene mangler kapasitet til å utføre mer omfattende testing ute i provinsene.

Ifølge leger i Damaskus dekker de offisielle tallene kun dem som er testet, ikke personer som ligger syke hjemme.

FN uten egne tall

FNs nødhjelpskontor (OCHA) viser til tall fra helsedepartementet, som har oppgitt at 69 helsearbeidere har fått påvist koronaviruset i de regjeringskontrollerte områdene fram til nå. Det betyr at 4 prosent av de smittede er helsepersonell.

– Dette viser den særskilte risikoen for helsearbeidere, skriver OCHA.

FN-byrået, som har kontor i Damaskus, nevner også ubekreftede meldinger om en økning i antall koronarelaterte dødsfall, samt at offentlige sykehus er overfylte og ute av stand til å ta imot nye pasienter. Men OCHA understreker at de ikke har mulighet til å bekrefte disse meldingene.

På en Facebook-profil som er laget av en syrisk lege, og som har 150.000 følgere, er det publisert en liste med navn på 55 syriske leger og farmasøyter som har dødd de siste dagene. Minst ti av dem har dødd i utlandet, ifølge en av sidens administratorer.