Colin Powell stiller seg bak Biden

– Vi kommer aldri til å tvile på at han vil stå sammen med våre venner og stå opp mot våre motstandere, aldri det motsatte, sa Powell i en tale på andre dag av Demokratenes landsmøte natt til onsdag norsk tid.

Powell fremhevet kontrastene mellom Biden og Trump, uten å nevne Trump ved navn.

– Biden vil stole på våre diplomater og våre etterretningstjenester, ikke på smiger fra diktatorer og despoter, sa Powell.

– I dag har vi et splittet land, og vi har en president som gjør alt som er i hans makt for å la det fortsette slik, beklaget Powell, som var utenriksminister under president George W. Bush fra 2001 til 2005.