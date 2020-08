Brasil gir grønt lys for vaksinetesting

Brasils legemiddelverk Anvisa ga tirsdag grønt lys for igangsettelse av testing av en mulig ny koronavaksine fra Janssen. Fra før har landet åpnet for testforsøk med eksperimentelle vaksiner fra kinesiske Sinovac (bildet), AstraZenecas samarbeid med Oxford-universitetet, og et samarbeid mellom tyske BioNTech og amerikanske Pfizer. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix