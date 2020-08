Chrystia Freeland ny finansminister i Canada

Freeland bisto i forhandlingene om ny nordamerikansk frihandelsavtale mellom Canada, USA og Mexico. Hun regnes som en nær alliert av statsminister Justin Trudeau.

Hun beholder den nåværende jobben som visestatsminister når hun nå overtar som finansminister.

– Det er på tide at vi knuste glasstaket, sa Freeland tirsdag da hun kommenterte at hun blir landets første kvinnelige finansminister.

52 år gamle Freeland har studert ved Harvard og Rhodes og snakker fem språk. Hun har tidligere vært journalist for blant annet Financial Times, har ofte kritisert Russlands president Vladimir Putin, og i 2014 ble hun nektet innreise til Russland som gjengjeldelse for vestlige sanksjoner mot Moskva.

Morneau kunngjorde sin avgang mandag etter angivelige uoverensstemmelser med Trudeaus regjering og ulike synspunkt i regjeringens pengebruk for å styrke den koronarammede økonomien. Morneau sa at han ikke lenger er rette person til å være finansminister.

– Denne krisen har avdekket mangler og svakheter i vårt land som vi må fikse, sier Trudeau.

Regjeringens prognose tilsier et historisk underskudd for 2020–2021 på 343 milliarder canadiske dollar, om lag 2.300 milliarder kroner, som følge av dens tiltak og økonomiske pakker for å bekjempe koronapandemien. Trudeau sier pengebruken er landets livslinje for å holde seg flytende. Samtidig forsikret han tirsdag at skattene ikke kommer til å øke.