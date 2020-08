Opprørsleder: Malis president og statsminister er tatt til fange

– Vi kan fortelle dere at vi har kontroll på presidenten og statsministeren, sier lederen som overfor nyhetsbyrået AFP vil være anonym.

Samtidig har soldater ifølge øyevitner omringet presidentens private residens og avfyrt skudd i luften.

Malis hardt pressede president Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse skal ha blitt omringet på Keitas private residens i hovedstaden Bamako.

Myndighetene i Mali ber om dialog med soldatene som står bak mytteriet. Øyenvitner fortalte tidligere tirsdag om skyting i militærforlegningen, som ligger i Kati, kun drøye 15 kilometer nord for hovedstaden Bamako.

Myndighetspersoner flyktet fra området da bevæpnede menn begynte å ta offentlige tjenestemenn og politikere til fange.

– Legg ned våpnene

Cisse har bedt soldatene legge ned våpnene og putte landets interesse og velferd først.

– Det finnes ikke noe problem vi ikke kan nå en løsning på gjennom dialog, sier han i en uttalelse.

Myndighetene erkjenner at soldatene kan ha «legitime grunner til å klage».

Internasjonal motstand

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, som består av 15 vestafrikanske land og som den siste tiden har meklet i Mali, oppfordrer sammen med Frankrike også soldatene til å stanse opprøret.

– Ecowas ber soldatene returnere til brakkene sine uten forsinkelse, og ber alle involverte parter om å velge dialog som en løsning på krisen i landet, skriver organisasjonen i en uttalelse, der de også anklagde soldatene for mytteri.

Også Frankrike og USA har tatt avstand til soldatenes handlinger.

Store demonstrasjoner

Soldatenes opprør har inspirert ytterligere demonstrasjoner i Mali, som de siste to månedene har vært preget av protester. Demonstrantene krever Keitas avgang og anklager ham for å være ute av stand til å styre økonomien, håndtere korrupsjon og løse den åtte år lange konflikten med ytterliggående islamistopprørere, som har krevd tusenvis av liv.

Et bygg tilhørende landets justisminister ble tirsdag skadd i Bamako. Rundt hundre demonstranter hadde samlet seg for å vise støtte for soldatenes opprør.

Andre land i regionen har forsøkt å mekle i striden mellom Keita og opposisjonen, som har organisert seg i den såkalte 5. juni-bevegelsen, men uten hell.

Minner om 2012

Tirsdagens hendelser minner om det som skjedde i 2012, da soldater gjorde opprør i den samme militærforlegningen. Det ble starten på et kupp der de militære grep makten.

Kupplederen Amadou Haya Sanogo ble senere tvunget til å overlate makten til en overgangsregjering, som arrangerte valg der Keita vant.

Advarer nordmenn

De norske og franske ambassadene i Bamako sendte begge ut sikkerhetsvarsel om et mulig militærkupp tirsdag og skrev at soldater var på vei inn i hovedstaden.

Øyenvitner fortalte samtidig om stridsvogner langs veiene som ledet inn til Bamako.

Norge har 15 personer tilknyttet FNs fredsbevarende operasjon i landet (Minusma).

– De norske der forsøker nå å få oversikt over situasjonen, sier pressetalsperson Jørn Hammarbeck i Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets forum.