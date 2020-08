I løpet av den siste måneden har det var en endring i hvordan smitten spres i Asia, hvor andelen yngre mennesker som smittes øker. Den nye utviklingen kan likevel ramme de mest utsatte personene, advarer WHO.

– Epidemien forandrer seg. Mennesker i 20-, 30- og 40-årsalderen står i økende grad bak smittespredningen. Mange er ikke klar over at de er smittet, som øker risikoen for risikogrupper, uttalte Takeshi Kasai, regionsdirektør i WHO for Stillehavsområdet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kasai referer spesielt til smittespredningen i Asia.

– Et signal



Den siste tiden har det vært økning i smittetilfeller i land som tidligere har virket til å ha smitten under kontroll - deriblant Vietnam. Fra starten av april måned til midten av juli hadde landet en relativt stabil smitteutvikling, før smitten fikk en kraftig økning i fra slutten av juli og ut i august. Det viser statistikk fra Worldometers.

Kasai advarer at denne endringen i smittemønster ikke bare er en oppblomstring:

– Vi tror dette er et signal om at vi er på vei inn i en ny fase av pandemien i Asia og Stillehavsregionen, uttalte han under pressekonferansen til WHO tirsdag.

Den vestlige Stillehavsregionen, som omfatter 27 land i Asia og i Stillehavet, har til nå registrert over 400.000 smittetilfeller og nær 9.300 coronarelaterte dødsfall, skriver NTB.

På et globalt plan er det per 18. august registrert 22.079.934 smittetilfeller og 778.102 dødsfall relatert til viruset, ifølge Worldometers.

Utsatte områder



Verdens helseorganisasjon oppfordrer alle land til å slutte seg til deres vaksineprogram og sier at de mest utsatte befolkningsgruppene må vaksineres først.

– Vi har måttet lære oss at den raskeste måten å få slutt på pandemien og gjenreise økonomiene på er å beskytte de mest utsatte befolkningsgruppene overalt, fremfor hele befolkningen i noen utvalgte land, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier at de 20 prosent mest utsatte av hvert lands befolkning – altså helsearbeidere, eldre over 65 år og personer med underliggende sykdommer – må bli de første som får vaksinen når WHO etter hvert kan dele ut en trygg og effektiv vaksine.