Sterk uro for barn i Syria-leir – regjeringen må svare

Bakteppet er at Redd Barna nylig slo alarm om forholdene i den syriske Al-Hol-leiren, hvor barna og mødrene deres oppholder seg.

Sist uke fastslo hjelpeorganisasjonen at åtte barn under fem år døde i løpet av noen få dager i august.

– Barna er norske, uskyldige og må få hjelp. De voksne må stilles for retten, sier SVs Karin Andersen til NTB.

Hun utfordrer nå regjeringen i saken.

«Hvilke tiltak gjør norske myndigheter for å sikre at barn av norske statsborgere i Al-Hol, og den nærliggende Roj-leiren, ikke blir en del av dødsstatistikken?» skriver Andersen i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

– Liv og død

Redd Barna ber opprinnelseslandene hente hjem barn og familier fra tredjeland, i tråd med forpliktelsen i FN-konvensjonen for barns rettigheter.

– Det handler om liv og død. Det haster å få de norske barna hjem, sa generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna Norge sist uke.

– Så vidt vi vet, har ikke Utenriksdepartementet aktivt oppsøkt de norske kvinnene i Al-Hol og gitt dem nødvendig informasjon og støtte til å få hjelp, sier hun.

Al-Hol huser rundt 66.000 flyktninger fra Syria, Irak og over 60 andre land, mange av dem ektefeller og barn av IS-krigere, blant dem også flere norske.

Fire barn

Andersen skriver at fire norske kvinner med fire små barn fortsatt sitter i syriske leirer, til tross for at både FN og kurdiske myndigheter har bedt opprinnelsesland ta ansvar for sine borgere.

– Erna Solbergs begrunnelse for å hente et sykt norsk barn var at hun ikke ville ha risiko for at norske barn dør på hennes vakt. Hvis det ikke er bare tomme ord, må hun hente de andre norske barna også, for det dør mange der nå, sier SV-toppen.

– Kurdiske myndigheter ber oss ta ansvar for våre egne, både barna som er uskyldige og foreldrene som må stå til rette for hva de har gjort.

Hentet kvinne og barn

En IS-siktet kvinne og hennes to barn, blant dem en syk femåring, ble hentet hjem til Norge fra Syria i januar. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Den norsk-pakistanske kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Hun har hele tiden nektet straffskyld, men sagt at hun vil samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste.

Den 30 år gamle kvinnen ble pågrepet da hun landet på Gardermoen 17. januar og har siden sittet i varetekt. Den ventede rettssaken mot kvinnen er forhåndsberammet til fire uker i mars 2021.