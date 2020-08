I over tre meter høye bølger legger føderalt og lokalt politi seg i båt, like bak fiskebåten Coralynne. Båtens rute vekket interesse. Den seilte litt for rart. Dro rett ut, og kom rett tilbake igjen.

– Det hele var mistenkelig, sier en politikilde til Sydney Morning Herald.

Skamløse

Dermed ble båten bordet og tre menn ble pågrepet av politiet. Omtrent samtidig brøt det ut brann i maskinrommet. Det var først da denne ble slukket at politiet fant det som anslås å være rundt et tonn kokain i båtens lasterom.

Det var ikke gjort forsøk å skjule kokainet om bord i båten.

– Det var ganske skamløst, sier kilden videre.

Av de tre mennene om bord på fiskebåten var en mann i 40-årene fra Hongkong og to australske menn i alderen 32 og 27 år.

Utnytter

Alle de tre er siktet for å ha forsøkt å smugle inn narkotika med hensikt om å selge.

– Samarbeidet vårt og den kjappe reaksjonen har hindret narkotika i å komme inn i landet vårt, narkotika som ødelegger for både enkeltpersoner og australske familier. For selv om vi er midt i en global pandemi, ser vi at organiserte kriminelle gjør forsøk på å utnytte grensene våre, distribusjonskanaler og forbrukere for å tjene penger på kriminelle handlinger, sier assisterende politisjef Justine Gough i Australias føderale politi.

Aksjonen var et samarbeid mellom det føderale politiet, politiet i staten New South Wales og Australias grensestyrker.

De tre mennene ble i retten mandag nektet kausjon.