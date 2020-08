Sør-Korea stenger ned deler av Seoul etter økt smitte

Landets statsminister Chung Sye-kyun betegner innstrammingene som «uunngåelig».

– Vi et nå ved et avgjørende punkt hvor dette raskt kan utvikle seg til et omfattende nasjonalt smitteutbrudd dersom vi mislykkes med å få kontroll, sier Chung.

Tiltakene trer i kraft fra og med onsdag. Det vil være forbudt å være over 50 personer innendørs og 100 personer utendørs. Nattklubber, karaokerom, restauranter med buffet-servering og internettkafeer blir stengt. Kirker vil kun få lov til å strømme sine arrangementer på nett.

Det er ikke klart hvor lenge tiltakene vil vare. Halvparten av landets 51 millioner innbyggere bor i Seoul og området rundt.

Smitte i kirke

Regjeringen har latt være å stramme inn de siste månedene, til tross for at flere har oppfordret til det. Myndighetene peker på bekymringene over den allerede skjøre økonomien, som ifølge beslutningstakere kan falle for første gang på rundt 20 år.

Sør-Korea har hittil håndtert pandemien godt, med lave tall på smittede, men smittetallene har økt den siste tiden, særlig i hovedstadsområdet.

Myndighetene har registrert 457 tilfeller av coronasmitte med forbindelse til en stor kristen kirke som ledes av en bitter kritiker av presidenten.

Kwon Jun-wook, som er leder for landets helseinstitutt, sier at smitteutbruddet er den verste krisen i landet siden coronakrisen startet og en betydelig trussel mot storbyen Seoul med 26 millioner innbyggere.

Tusenvis av demonstranter

Det er frykt for at viruset kan spre seg mer etter at tusener av demonstranter under ledelse av den høyreradikale pastoren Jun Kwang-hun marsjerte gjennom sentrum av Seoul lørdag.

Jun selv, som ikke brukte munnbind og delte mikrofon med flere andre, testet positivt for viruset mandag og er nå under behandling på sykehus.

Myndighetene har testet 2.500 av kirkens 4.000 medlemmer, men flere av dem skal ha nektet å la seg teste, og politiet jakter nå på dem.