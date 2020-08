Kilder: Iran betalte Taliban for angrep på amerikanere

Slike utbetalinger er angivelig knyttet til seks angrep i fjor. Et av dem fant sted ved flybasen Bagram utenfor Kabul og førte til at to sivile afghanere ble drept og fire amerikanere ble såret.

USAs forsvarsdepartement ønsker verken å bekrefte eller avkrefte opplysningene. En talsmann for Irans utenriksdepartement avviser påstandene og kaller dem absurde.

Tidligere i sommer meldte New York Times at også Russland angivelig har utbetalt slike belønninger til Taliban for drap på amerikanske soldater. Saken førte til kritikk av president Donald Trump da han nektet for å ha blitt orientert om påstandene.

Anklagene ble avvist av både Russland og Taliban-bevegelsen.

Ifølge CNN besluttet amerikanske myndigheter å ikke slå hardt tilbake mot Taliban etter Bagram-angrepet siden de ikke ville undergrave fredssamtalene med den islamistiske bevegelsen.