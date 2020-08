Ny uke med forhandlinger mellom EU og Storbritannia

Om bare fire og en halv måned er britene helt ute av EU, men fortsatt er det ingen som vet hvordan de to skal forholde seg til hverandre fra nyttår. Så langt har det vært begrenset fremdrift i samtalene om en ny frihandelsavtale og andre samarbeidsområder, men denne uken setter de seg altså til forhandlingsbordet igjen.

Tirsdag møtes forhandlingslederen – Michel Barnier for EU og David Frost for Storbritannia – til middag, og dagen etter starter runde sju for alvor. Rettferdig konkurranse og fisk har vært blant de kronglete temaene så langt, og de har også fått god plass på ukens program.

Forrige uke møtte Irlands statsminister Micheál Martin sin britiske kollega Boris Johnson. Martin sa de to lederne var enige om at det er tvingende nødvendig å få på plass en avtale som sikrer handel uten toll og kvoter.

– Det vil være det beste resultatet for EU, for Storbritannia og for næringslivet på øya Irland, med tanke på arbeidsplasser og forutsigbarhet.

Helt siden britene stemte for å forlate EU, har det vært en utfordring å sikre en åpen grense mellom Nord-Irland og Irland, samtidig som britene ikke lenger skal være en del av EUs indre marked.