Stor koronaøkning på amerikanske sykehjem

– Antallet tyder på at problemet er langt fra å være løst, sier Tamara Konetzka, som er forsker ved University of Chicago og som spesialiserer seg på langtidsopphold ved sykehjem.

I alt 9.715 påviste koronasmittetilfeller var registrert på amerikanske sykehjem i uke 31, en økning på 77 prosent fra uke 26. Det ukentlige dødstallet steg 25 prosent fra uke 28 til 1.706 dødsfall i uke 31, ifølge studien fra American Health Care Association.

En oversikt fra COVID Tracking Project viser at langtidsinstitusjoner ivaretar mindre enn 1 prosent av USAs befolkning, men har over 40 prosent av landets koronarelaterte dødsfall.

President Donald Trump, som tidligere i sommer har tapt oppslutning og blitt kritisert for sin håndtering av pandemien, kunngjorde i slutten av juli en bevilgning på 5 milliarder dollar til sykehjem, og han kunngjorde også etableringen av et program som skal få på plass testutstyr for beboere og ansatte ved rundt 15.000 sykehjem.