USAs postsjef sier ja til å møte i Kongressen

Også USPS' styreleder Robert Duncan sier ja til å møte i komiteen mandag 24. august.

DeJoy har blant annet kuttet i bruken av overtid, redusert antall sorteringsmaskiner og gjort postleveringen langsommere. Demokratene i kontrollkomiteen vil derfor at USPS-ledelsen forklarer seg.

DeJoy er en stor donor til Republikanerne og ble nylig godkjent som ny USPS-sjef av postvesenets styre, som igjen er oppnevnt av presidenten.

President Donald Trump har sagt at restrukturering er en nødvendig modernisering av den statlige underskuddsbedriften USPS.

Demokratene frykter at Det hvite hus undergraver postvesenet foran valget til høsten ved å gjøre det vanskeligere for folk å stemme via posten under koronapandemien.