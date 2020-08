Canadas finansminister går av

– Idet vi går videre til neste fase i kampen mot pandemien og rydder veien for økonomisk bedring, må vi anerkjenne at dette er en prosess som kommer til å ta mange år. Tiden er inne for at en ny finansminister utarbeider planen for den lange og utfordrende veien som ligger foran oss, sier Morneau.

– Det er derfor at jeg går av som finansminister og som parlamentsmedlem, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

Avgangen kommer i kjølvannet av en etikkskandale og angivelig uenighet med Trudeaus finansiering av pandemitiltak. Etikkskandalen dreier seg om en kontrakt som den veldedige stiftelsen WE Charity fikk for å overse et stipendprogram. Trudeau og Morneau trakk seg ikke fra forhandlingene om kontrakten selv om de har tette bånd til stiftelsen, noe de har bedt om unnskyldning for. WE Charity har varslet at stiftelsen vil trekke seg fra kontrakten.