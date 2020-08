Amerikansk universitet går over til bare nettundervisning

University of North Carolina i Chapel Hill kunngjorde mandag at beslutningen er tatt etter et koronavirusutbrudd i flere studentboliger og en studentforening i den første studieuken etter ferien.

177 studenter har testet positivt og er satt i isolasjon. Ytterligere 349 studenter er i karantene.

30 prosent av nesten 3.000 universiteter og høyskoler landet rundt har valgt å undervise helt eller delvis via nettet på grunn av virussituasjonen. Prestisjeuniversitetene Harvard og Johns Hopkins har gått over til kun nettundervisning.