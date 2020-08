Trump tillater oljeboring i arktisk naturreservat

Innenriksminister David Bernhardt godkjente avgjørelsen mandag.

Området, som ofte kalles ANWR, ligger mellom Nordishavet i nord og Yukon i Canada i øst.

– Kongressen har gitt oss direktiver om å sette oljekontrakter i ANWR på anbud, og vi har tatt et betydelig steg i å møte våre forpliktelser ved å bestemme hvor og under hvilke forhold olje- og gassutvinningen skal finne sted, sier han i en uttalelse.

Demokratene i Kongressen har i en årrekke stemt ned forslag om å åpne området for oljeboring, men forslaget ble stemt igjennom i 2017, da republikanerne hadde flertall.

Konsekvenser for isbjørn og villrein

Miljøforkjempere har uttrykt bekymring for konsekvensene dette vil ha for isbjørner og villrein som lever i området, og flere argumenterer med at innenriksdepartementet ikke har tatt dette med i beregningen.

Miljøverngrupper fordømmer avgjørelsen og har allerede varslet at de vil ta saken til retten.

Ifølge Bernhardt skal boringen skje på miljøvennlig vis.

– Jeg er usedvanlig sikker på at dette kan gjøres på en måte som er ansvarlig, bærekraftig og miljøvennlig, sier han ifølge The Wall Street Journal (WSJ)

Han viste blant annet til departementets tidligere påstand om at oljeboringen kan finne sted langs kystlinjen ved Nordishavet, på den nordlige tuppen av reservatet, uten at området ødelegges.

Mange milliarder oljefat

Guvernøren i Alaska, republikaneren Mike Dunleavy, kaller godkjennelsen et steg i riktig retning og mener det er mulig å hente ut mellom 4,3 og 11,8 milliarder fat olje i området.

Områdene det er aktuelt å bore i, ligger ved kystlinjen og er antatt å inneholde det største urørte oljereservatet på land i Nord-Amerika, ifølge The New York Times.

Banker nekter lån

Motstandere mener at å åpne for oljeboring vil være et steg tilbake i en tid der bruken av fossilt drivstoff bør reduseres som følge av global oppvarming.

Investorer har satt spørsmålstegn ved verdien av oljeboringen, særlig som følge av lave priser på råolje og lunken etterspørsel, skriver WSJ.

Goldman Sachs Group og Wells Fargo & Co er blant flere banker som ikke vil godkjenne lån til oljeboring i ANWR.