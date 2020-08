Lukasjenko avviser kravet om nyvalg

– Vi har akkurat holdt valg. Så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg, sier Lukasjenko, som ifølge offisielle resultater sikret seg over 80 prosent av stemmene i valget 9. august.

Opposisjonens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fikk under 10 prosent av stemmene, men hevder at det var omfattende valgfusk og at det i realiteten var hun som gikk seirende ut av valget.

Fra sitt eksil i Litauen gjorde hun det mandag klart at hun er klar til å overta.

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet, sier 37-åringen.

Svetlana Tikhanovskaja sier at hun er klar til å overta etter president Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg er klar til å ta ansvaret og bli en nasjonal leder i denne perioden, sier Tikhanovskaja.

Sanksjoner

Hviterussland har vært preget av store demonstrasjoner siden valget. Landets sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på protestene og over 7.000 demonstranter er pågrepet. Flere av dem som siden er løslatt, forteller om mishandling og tortur.

Omverdenen har reagert skarpt, og EU har varslet sanksjoner. Disse slutter også Norge seg til.

– Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant, slo statsminister Erna Solberg (H) fast i helgen.

Støtte fra Putin

I et forsøk på å dempe protestene og presset fra omverdenen vurderer Lukasjenko ifølge det statlige nyhetsbyrået BelTA å innføre enkelte grunnlovsreformer som skal sikre opposisjonen mer innflytelse.

65-åringen, som har styrt Hviterussland med hard hånd siden 1994, understreker imidlertid at dette ikke kommer til å skje som følge av press.

Russlands president Vladimir Putin har kommet ham til unnsetning og om nødvendig lovet å bistå militært. Han mener Hviterussland utsettes for press utenfra, og Lukasjenko anklager på sin side opposisjonen for å spille på lag med Nato.

– Gir vi etter for dem, vil det gå bratt nedover, og vi vil aldri klare å rette opp flyet, sa Lukasjenko i en telefonsamtale med Putin lørdag.

Protestene fortsetter

Protestene mot mannen som omtales som Europas siste diktator, stilner imidlertid ikke, og søndag samlet opposisjonen anslagsvis 100.000 mennesker i sentrum av Minsk.

Mandag la tusenvis av fabrikkarbeidere ned arbeidet for å slutte seg til protestene, og mange demonstranter samlet seg også utenfor en annen fabrikk i Minsk som fikk besøk av presidenten.

Også utenfor hovedkvarteret til den statlige kringkastingen i landet samlet demonstranter seg, oppmuntret av støtten de får fra omverdenen.

«Forferdelig diktator»

Tysklands finansminister Olaf Scholz, som er visestatsminister og de tyske sosialdemokratenes statsministerkandidat til neste års valg, omtalte mandag Lukasjenko som «en forferdelig diktator».

– Jeg er dypt overbevist om at denne presidenten ikke lenger har noen legitimitet, ellers ville han ikke ha styrt med slik uforståelig brutal vold, sa Scholz.

Han advarer Russland mot å gripe inn og opplyser at Tyskland nå vurderer ytterligere sanksjoner mot Hviterussland.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab gikk også hardt ut mot Lukasjenko.

– Verden har skrekkslagent vært vitne til hviterussiske myndigheters vold mot fredelige protester etter dette bedragerske presidentvalget. Storbritannia aksepterer ikke resultatet, sa han.

EU-toppmøte

EU-president Charles Michel hasteinnkalte mandag unionens ledere til et videotoppmøte om utviklingen. Møtet finner sted onsdag.

– Folket i Hviterussland har rett til å bestemme sin egen fremtid og fritt velge sin leder. Vold mot demonstranter er uakseptabelt og kan ikke tillates, ifølge Michel.