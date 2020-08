Trengsel og slåssing da titusenvis tok til svenske strender

Coronapandemien har ikke dempet svenskenes lyst på strand og sol. Ifølge nyhetsbyrået TT meldte politiet om stappfulle strender og badeplasser.

– Vi har fått meldinger om problemer på badeplasser, blant annet feilparkerte biler og noen tilfeller der redningsbiler ikke kommer fram, sier Magnus Nordqvist fra Väst politidistrikt.

På stranda i Tylösand, ved Halmstad, meldte svenske P4 om minst 45.000 besøkende på lørdag.

Overvåkingssjef hos livredderne, Sofia Karlborg, sa kort og godt at «det er fullt», men likevel fortsatte folk å strømme til, og var «kreative» både med å komme seg inn og finne en plass.

Det var fullt på parkeringsplassene, og enkelte parkerte til og med bilene på evakueringsveiene.

– Dette har ikke endret seg noe til tross for corona, sier hun til radiokanalen.

Måtte hente syk gutt med båt



Trengselen gjorde at nødetatene hadde en travel helg. I Karlsborg, ved Vättern innsjø, måtte ambulansen parkere ved en havn og hente en syk gutt med båt på grunn av feilparkeringene, skriver Aftonbladet.

Ved Årsta havsbad, sør for Stockholm, sier en mor at ingen tenker på corona lenger.

– I utlandet er det annerledes, der alle har munnbind. Om noen har på munnbind her, blir man snarere redd og tror det er fordi personen har corona, sier hun til Aftonbladet.

Slåsskamper om parkering



På strandsonen i Askim ved Göteborg, rykket politiet ut da to personer begynte å slåss om en parkeringsplass. Ved et annet tilfelle skal en person ha forsøkt å kjøre på, eller i alle fall dytte på den andre med bilen sin.

– Det er ekstremt varmt og vindstille, noe som gjør det trivelig på vestkysten. Men vi har hatt et veldig stort trykk, spesielt på mindre badeplasser, og aller vest i Askim, sier vakthavende leder Morten Gunneng i Väst politidistrikt til avisen.

Brygge kantret



Også lengre sør i landet var det trengsel. En overfylt flytebrygge ved Århus kantret og rundt 70 personer havnet i vannet, skriver Expressen. Et dykkerteam ble kontaktet for å være sikker på at ingen ble igjen i vannet.

Også «funkisbadet» ved Malmö, spesielt tilpasset bevegelseshemmede, var overfylt, melder Sydsvenskan.

De svenske reglene for å hindre smittespredning mot covid-19 gir ingen særlige retningslinjer for hva man skal gjøre på stranden. Fölkhalsomyndigheten henviser til de vanlige anbefalingene om å holde en armlengdes avstand til andre, bli hjemme når man har symptomer, nyse i armkroken, bruke håndsprit og ikke ta seg til munnen.

Imidlertid, utifra bildene å dømme, ble til og med armlengdes-avstanden vanskelig å holde for svenskene.

Så langt har Sverige en dødsrate på rundt 570 per million innbyggere av sykdommen, Norge har 50. Det meste av svenske dødsfall er knyttet til eldrehjem, og epidemolog Tegnell har erkjent at landet ikke har klart å beskytte sine eldre.