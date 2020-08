Storbrann utløste ildvirvler i California

– Dette var første gangen for oss, sier Shane Snyder, meteorolog ved National Weather Service i Reno i California etter at varselet ble sendt ut like før klokken 15 søndag.

Flere videoer som folk publiserte i sosiale medier, viser tornado-lignende brannsøyler som dannet seg i sporet etter storbrannen som startet i Loyalton fredag kveld i Tahoe National Forest nær grensen til Nevada.

Brannen vokste seg raskt til et område på 80 kvadratkilometer. Søndag var den fortsatt ute av kontroll.

– Ressursene våre på bakken står overfor ekstreme brannforhold, ulendt terreng og høye temperaturer, sier Joe Flannery, som er presseansvarlig for Tahoe National Forest.

Radarovervåking viser at minst fire ildvirvler, eller ildtornadoer, utviklet seg lørdag. En av dem ble observert i over én time. På den tiden tilbakela den roterende ildsøylen en strekning på 6,5 kilometer.

Værfenomenet antas å ha blitt utløst av brannens raske vekst og intensitet.