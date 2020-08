Trump finner ny lege til å rådføre seg med om koronaviruset

Den nye legen er Scott Atlas, som er en hyppig gjest på Fox News, der han lenge har uttrykt sin motstand mot nedstengninger og mener at alle skoler bør gjenåpnes.

Atlas blir hentet inn på et tidspunkt da det er spent stemning mellom Trump og de to andre legene på koronapanelet til Det hvite hus, Anthony Fauci og Deborah Birx. Begge to har motsagt Trump og det optimistiske bildet han presenterer av situasjonen i USA.

– Scott er en veldig berømt mann som også er høyt respektert. Han har mange ideer, og han mener vi har gjort en god jobb, sa Trump da han kunngjorde utnevnelsen.

Atlas er tidligere sjef for nevroradiologi ved Stanford-sykehuset og medlem av det konservative Hoover-instituttet, men har ingen ekspertise i offentlig helse eller smittsomme sykdommer.

Atlas, som var eneste lege til stede på Trumps koronabrifinger i forrige uke, mener blant annet at det er bra at unge og friske mennesker smittes av koronaviruset, og, i strid med all forskning, at det er null risiko for barn.