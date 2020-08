Island skjerper reglene for innreise

Det betyr at man fra 19. august må ta to koronatester, den første ved ankomst og den andre etter fem dager. Den første må man betale selv.

I løpet av de fem dagene fra første til andre test må man bli på sitt bestemmelsessted og unngå kontakt med alle andre enn dem man spiser sammen med.

I tillegg får besøkende ikke gå på restaurant eller bar, heller ikke i butikker eller svømmehaller. De kan heller ikke overnatte på campingplass eller i bobil.

I stedet skal man bo på hotell eller privat, men kun hvis man har tilgang til eget bad.

Det man har lov å gjøre, er å kjøre tur med bil eller gå tur.

Får man en positiv test, må man selvisolere seg. Er ikke det mulig, vil myndighetene skaffe overnattingssted.

De generelle reglene er ellers at man skal holde to meters avstand, unngå håndtrykk og klemming og bruke munnbind i det offentlige rom der det ikke er mulig med to meters avstand.

Island begynte å lempe på strenge restriksjoner i mai da myndighetene mente de hadde fått situasjonen under kontroll.

Men siden har smitten igjen økt, og reglene ble innskjerpet i slutten av juli, da museer, nattklubber og andre virksomheter måtte stenge om det ikke var mulig å holde to meters avstand.

Det er registrert 2.011 smittede totalt på Island, og ti mennesker har dødd av viruset. Island har 29 tilfeller per 100.000 innbyggere over 14 dager, godt over den norske grensa for grønne land.