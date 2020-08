17 skutt i voldsnatt i Cincinnati

Det var fire forskjellige episoder rundt om i byen i delstaten Ohio, som politiet mener ikke hadde forbindelse til hverandre.

– En uvanlig voldelig natt i Cincinnati. Vi har 17 ofre, og fire av dem døde. Hvorfor? Det blir det store spørsmålet, sier visepolitisjef Paul Neudigate.

Selv om det har vært nedgang i kriminalitet generelt, har byer over hele USA registrert et kraftig oppsving i drap og vold under coronapandemien og i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene.