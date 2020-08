Trump sier USA vil tvinge gjennom Iran-sanksjoner i FN

Det vil USA gjøre ved å ta i bruk en kontroversiell teknikk som omtales som «snapback», bekrefter Trump på en pressekonferanse fra sin golfklubb i Bedminster i New Jersey.

– Vi kommer til å gjennomføre en «snapback», sa president.

USA hevder fortsatt landet er en del av atomavtalen med Iran, slik den ble undertegnet i 2015 – og dermed kan tvinge gjennom nye sanksjoner hvis de mener Iran bryter avtalen. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018.

Nedstemt i Sikkerhetsrådet

Verken europeiske land, Kina eller Russland støttet et amerikansk forslag i Sikkerhetsrådet om forlengelse av våpenembargoen mot Iran.

– Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo da resultatet var klart.

Forslaget som ble nedstemt dreide seg om å forlenge embargoen på ubestemt tid. I avstemningen fredag fikk USA kun støtte fra Den dominikanske republikk.

Regjeringen i Iran gleder seg over resultatet og peker på at andre land ikke har latt seg presse av USA.

– Denne dagen er historisk for Iran og for kampen mot global arroganse, sa president Hassan Rouhani.

Sier nei til Putins møteinnkallelse

Russlands president Vladimir Putin har bedt om at Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia, USA, Tyskland og Iran innen kort tid holder en videokonferanse for å hindre at spenningen øker i Golfen.

– Diskusjonene i Sikkerhetsrådet blir stadig mer intense, sier Putin i en uttalelse. Han mener det haster å gjøre noe.

Trump sier lørdag at han trolig ikke deltar på det slikt møte.

– Sannsynligvis ikke. Jeg tror vi kan vente til etter valget, sa Trump.