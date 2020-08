75 år siden Japan kapitulerte

Om lag 500 mennesker deltok i en markering i Tokyo som ble preget av tiltak for å hindre koronasmitte.

I en kort tale ga keiser Naruhito uttrykk for dyp anger og et håp om at krigens lidelser aldri må bli gjentatt.

Statsminister Shinzo Abe kom imidlertid ikke med noen unnskyldning for Japans krigshandlinger i sin tale. Ha lovet at Japan vil reflektere over historien og nevnte flere eksempler på lidelsene som det japanske folk ble utsatt for under krigen – blant dem atombombene som USA slapp over Hiroshima og Nagasaki.

Markering i Storbritannia

Under andre verdenskrig var Japan alliert med Nazi-Tyskland, og det japanske angrepet på Pearl Harbor brakte også USA med i krigen.

Japan overga seg 15. august 1945, i etterkant av USAs atomangrep og Sovjetunionens invasjon av japansk-okkuperte områder i Kina. Nazi-Tyskland hadde kapitulert tidligere samme år.

Også i Storbritannia ble 75-årsdagen markert lørdag, og statsminister Boris Johnson har skrevet et åpent brev til veteranene fra de britiske styrkene som kjempet i Asia og Stillehavet.

Her reflekterer han blant annet over den økonomiske utviklingen i Øst-Asia i tiårene etter krigen.

– Deres seire er skrevet i lyset fra de glitrende hovedstedene i den dynamiske regionen vi ser i dag, skriver Johnson til veteranene.

Omstridt helligdom

Japans kapitulasjon i 1945 markerte slutten på andre verdenskrig. Landets keiser erklærte i en tale 15. august at de allierte landenes betingelser var akseptert, og 2. september ble en formell seremoni holdt om bord på et amerikansk marinefartøy. Det er den siste datoen som vanligvis markeres i USA.

Japans forhold til krigshistorien er ofte blitt kritisert av Kina og Sør-Korea, ikke minst japanske ministres besøk ved Yasukuni-helligdommen i Tokyo. Her hedres falne japanske soldater og krigsveteraner, blant dem flere som var dømt for krigsforbrytelser.

Lørdag ble helligdommen besøkt av fire ministre – men ikke statsminister Shinzo Abe.