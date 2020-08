Lukasjenko: – Putin skal bidra til å sørge for sikkerhet

Meldingen gjengis av det hviterussiske nyhetsbyrået Belta. Ifølge den hviterussiske lederen har Putin tilbudt vidtrekkende assistanse.

– For å snakke om det militære elementet, har vi inngått en avtale med Russland. Slike situasjoner faller inn under den avtalen, sa Lukasjenko til forsvarsledelsen, ifølge Belta.

– Jeg hadde en lang, innholdsrik samtale i dag med den russiske presidenten. Vi ble enige om at på vår første forespørsel, skal omfattende hjelp gis for å trygge landets sikkerhet, sa han videre.

Sinnene i kok



Siden det omstridte valget forrige søndag har det vært omfattende demonstrasjoner og uro i Hviterussland. Lukasjenkos påstand om at han vant valget med over 80 prosent av stemmene har satt sinnene i kok. Demonstrantene mener det har pågått omfattende valgfusk.

I uka som gikk har hviterussisk politi slått hardt ned på demonstrantene, og det har kommet til sammenstøt. Over 7.000 demonstranter har blitt pågrepet, og mange av dem har vist fram sår og blåmerker og forteller om brutal behandling.

Lørdag ser imidlertid demonstrasjonene i Minsk ut til å være fredelige. NRK melder at internettilgangen er skudd av.

– Trussel mot Russland

Samtalen mellom Putin og Lukasjenko omtales også i Moskva.

– Begge parter ga uttrykk for tillit til at alle problemene som har oppstått, snart vil bli løst, het det i en uttalelse fra Kreml.

Tidligere på dagen hevdet den hviterussiske presidenten at protestene i landet også utgjør en trussel mot Russland.

– Aggresjonen mot Hviterussland er under utvikling. Vi trenger å kontakte Putin, Russlands president, slik at jeg kan snakke med ham nå, sa presidenten under et regjeringsmøte.

Sanksjoner



Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag på stedet der en demonstrant døde i sammenstøt med politiet.

Stemningen var roligere enn i de foregående dagene. Fredag fikk en hendelse ved regjeringskvartalet mye oppmerksomhet, da en gruppe soldater på vakt senket skjoldene, noe som demonstrantene så som et tegn på solidaritet. Flere kvinner gikk fram og klemte og kysset dem.

EUs utenriksministre vedtok på et telefonmøte fredag å innføre sanksjoner mot tjenestemenn som er ansvarlig for de harde reaksjonene mot folk som protesterer mot resultatet av det omstridte valget.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har slått fast at valget i Hviterussland verken var fritt eller rettferdig, og arbeidet med å lage lister over dem som blir rammet av sanksjoner er innledet.