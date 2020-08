FN: 818 millioner barn får ikke vasket hendene ordentlig på skolen

I rapporten, som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef), framkommer det at mer enn en tredel av barna holder til i Afrika sør for Sahara.

Myndigheter verden rundt må veie helsemessige hensyn opp mot økonomiske og sosiale når mange nå forsøker å finne ut når og hvordan de skal gjenåpne skolene under coronapandemien, heter det i rapporten.

– Tilgang til vann, sanitærinstallasjoner og hygienetjenester er essensielt for å effektivt kunne unngå og kontrollere sykdomssmitte over alt, inkludert i skolene, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressemelding.

Samtidig understrekes det i rapporten at også lange perioder med nedstengning går ut over barns ve og vel.

Coronapandemien har medført de største forstyrrelsene for utdanning noensinne. Nesten 1,6 milliarder skoleelever og studenter fordelt på mer enn 190 land er rammet, ifølge FN.