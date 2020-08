Pilotene feilberegnet rullebanen – flyet var ett sekund fra katastrofe

Britiske Sky News melder om hendelsen som skjedde 16. september 2019 med en Airbus A320 fra lavprisselskapet EasyJet, og først nå er ferdig vurdert av den britiske havarikommisjonen (AAIB). De anslår at flyet var 1,3 sekunder fra å ikke klare å ta av i tide før de gikk tom for rullebane. Flyet skulle fra Lisboa til Manchester i Storbritannia og hadde 167 passasjerer om bord.

Gale utregninger

Før flyvingen hadde pilotene laget sine utregninger for hvor mye kraft de trengte for å trygt lette fra rullebanen, uten å bruke unødvendig mye drivstoff. Ingen passasjerfly tar normalt av med full motorkraft, dette for å øke levetiden til motorene.

AAIB har konkludert med at pilotene i sine utregninger tok utgangspunkt i hele den 3705 meter lange rullebanen, men flyet fikk klarering til å ta av fra takseavkjørsel der rullebanelengden var 1395 meter kortere.

Dette betyr at når flyet var klarert for å ta av, var det lagt inn feil utregninger for å få flyet i luften i tide, og dette ble en fare for sikkerheten, slår AAIB fast.

Tok av med ett sekunds margin

Pilotene skjønte at noe var galt først da de så at de begynte å gå tom for rullebane men ikke hadde høy nok fart for å lette. Likevel påførte de ikke mer kraft, noe som ville vært korrekt i en slik situasjon, slår AAIB fast.

Flyet kom seg i luften med kun 10 meters klarering til gjerdet ved enden av rullebanen.

I rapporten kommer det også frem at begge pilotene ble avbrutt flere ganger mens de gjorde utregningene for avgangen, noe AAIB mener bidro til regnefeilen. Det har også tidligere blitt rapportert om lignende nestenulykker ved flyplassen ved den portugisiske hovedstaden i både april og mai samme år.

Flyplassen skal ha innført flere tiltak etter nesten-hendelsen for å minske sannsynligheten for at noe lignende kan skje igjen.

En talsmann for flyselskapet EasyJet sier til Sky News at pilotene fulgte vanlige prosedyrer og avgang og flyet tok av uten dramatikk.