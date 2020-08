Politikvinnen setter livet på spill for å redde rullestolbrukeren

Det ble neppe akkurat en slik onsdagen politikonstabel Erica Urrea hadde sett for seg. Urrea jobber for politiet i Lodi, California i USA. En by med i overkant av 60.000 innbyggere.

Urrea er ute på patrulje. Når hun nærmer seg togovergangen, ser hun en mann sitte i rullestolen mens bommene er på vei ned. Politikonstabelen vrenger patruljebilen inn til siden og kaster seg ut.

Fem sekunder

Kamera som er festet til uniformen hennes viser hvordan hun sprinter bort til mannen og spør om han klarer å flytte på seg. Det er bare sekunder igjen til godstoget kommer der de står.

Konstabelen får tak i mannens arm og drar ham ut av rullestolen og bort fra togsporet.

Bare fem sekunder tar det fra Urrea tar tak i mannens arm til toget knuser rullestolen hans.

Så nære var det en tragedie. Foto: Lodi Police Department via Storyful

Skader på benet

Den 66 år gamle mannen fikk skader i benet og måtte få hjelp på sykehus, men kom ellers fra det med sjokket.

«Betjent Urrea risikerte eget liv da hun forhindret en tragedie i dag. Vi er ekstremt stolte over konstabel Urrea og hennes heltemodige innsats.» skriver politiet i Lodi på sin Facebook-side.