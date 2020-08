Trump vil flytte valgkampanjen inn i Det hvite hus

– Se, han tok et valg. Han valgte henne. Jeg så på henne. Jeg så på meningsmålingene hennes. De gikk boom, boom boom, til nesten ingenting. Hun ble sint. Hun gikk irritert. Hun forlot sint. Det er ingen som har fornærmet Biden mer enn hun har gjort. Hun sa forferdelige ting om ham, sa Trump om Kamala Harris, dagen etter at Joe Biden valgte henne til sin visepresidentkandiat.

KOMMENTAR: Biden og Harris vil gjøre USA til klimaaktivist

I kjent stil fortsatte han å raljere fra talepodiet i Det hvite hus. Dette har blitt vanlig, men i det presidentvalget nærmer seg, har Trump fått kritikk for å blande presidentrollen sin med valgkampen.

I USA er det tradisjon for at presidenter i alle fall prøver å skille mellom arrangementer som har med valgkamp å gjøre og det å sende budskap til nasjonen i kraft av embetet.

– Trump ser ikke forskjell



Donald Trump sine rådgivere har forsøk å få til en skillelinje, men - Trump ser ingen linje, sier en tidligere ansatt ved Det hvite hus til NBC News.

– I gamle dager, så kunne du si «her er presidenten i sin offisielle funksjon» og «her er presidenten under en kampanje», men med Trump er det ingen merkbar forskjell mellom de to. Han er alltid fokusert på sine politiske motstandere uansett hvilken ukedag det er, sier den ansatte.

For eksempel, 14. juli da Trump stod i rosehagen i Det hvite hus, skeiet han ut og gikk løs på Joe Biden i 30 minutter, etter først å ha svart om spørsmål vedrørende nasjonens tilstand.

Vil holde valgkamptale fra Det hvite hus



Til tross for kritikken, går nå Trump «kvitt eller dobbelt» og lanserte ny idé på Fox and Friends.

Nå vil han holde tale til Den republikanske nasjonale konferansen fra plenen til Det hvite hus.

– Det vil være det enkleste med tanke på sikkerhet, sa han, – dessuten..

– ..jeg synes det er en vakker setting. Det er et av alternativene. Jeg elsker bygningen. Jeg tilbringer mye tid her. Ikke alle tilbringer så mye tid her, men jeg liker den. Det er et flott sted, en bra representasjon av nasjonen vår.

– Jeg kommer antakelig til å fremføre talen min fra Det hvite hus, konkluderte Trump.

Kan være ulovlig



Det er imidlertid et betydelig problem. Det er reist tvil om noe slikt er lovlig. I 1939 ble en lov vedtatt som skal hindre at statlige ansatte skal bli tvunget til å gjøre politisk arbeid til fordel for et parti, og for å hindre at de kan få sparken hvis de nekter, den såkalte «Hatch Act»

Målet er å skille mellom administrasjon og politiske valgkamper. I tillegg er det et forbud mot å bruke midler bevilget til styring av landet, til å drive valgkamp i stedet.

Trump avviser at loven er et problem.

– Det finnes ingen Hatch Act, fordi den gjelder ikke en president, sier han ifølge Associated Press.

Likevel kan hans medarbeidere være i vansker, ifølge enkelte jurister.

– Loven forbyr uansett politisk aktivitet på statlig eiendom, uavhengig av unntaket for presidenten. Enhver føderal ansatt som hjelper til med å gjennomføre talen til Trump risikerer å bryte Hatch Act, ifølge Kedric Payne, etikkdirektør ved antikorrupsjonsstiftelsen Campaign Legal Center, til Associated Press.