I likhet med nordmenn, er det mange franskmenn som ferierer innenlands på grunn av ferierestriksjoner. Kombinert med en hetebølge var det mange som var glade for at de investerte i en bil med god aircondition.

Søndag slo Frankrike nemlig sin gamle rekord i samlet lengde på trafikkorker på hovedveiene. Den forrige var på 762 kilometer, satt 3. august i fjor. I år ble rekorden knust med god margin - bilkøene var 820 kilometer lange ifølge nyhetsbyrået AFP, avstanden fra Kristiansand til Trondheim.

Frankrike har ca. 10.000 kilometer med motorvei og 1 million kilometer bilvei til sammen.

Varmerekord



Samtidig opplevde flere steder sin varmeste dag noensinne. Siden torsdag forrige uke har Frankrike opplevd en hetebølge med temperaturer på rundt 40 grader Celsius. Nantes registrerte ny rekord med 39,6 Celsius, Cognac 39,8. I Brive-la-Gaillarde, midt mellom Bordeaux og Lyon, krøp temperaturen til 40,8.

Det endte med at mange bilister som sneglet seg langs veiene, måtte regne med flere timer ekstra i solsteika.

To timers kjøring sørover, i Golfech kjernekraftverk, måtte reaktor 2 tas ned på grunn av varmen, opplyser Reuters. Ved høye nok temperaturer skal reaktorene stenges, eller dersom vannstanden i elvene som brukes til kjøling går ned - eller begge deler.

Kaster munnbind



To pensjonister fra Paris, Roland og Helene, sier til Reuters at de går ut om morgenen for å trekke frisk luft, men er svært redde for varmen midt på dagen og gjemmer seg i leiligheten.

Paris innførte påbud om munnbind utendørs i mange soner i byen fra og med mandag. Flere har problemer med å oppfylle dette kravet i heten, samtidig som at innbyggere i trange dårlig luftede leiligheter i fattigere strøk har vanskelig for å oppholde seg innendørs også, skriver Politico. Mens andre gir bare blaffen eller tror ikke at masker hjelper noe.

Overfor CGTN Europe forklarer meteorologer varmen med «Omega-formede» jetstrømmer fra Atlanteren som kommer inn sørover over Nord-Afrika fra Atlanteren, før de snur nordover igjen og tar med seg den varme luften derfra inn over Vest- og Sentral-Europa.