Flust med konspirasjonsteorier i Beirut

Bare minutter etter at det smalt, ble videoer og bilder av kjempeeksplosjonen og kaoset på gata i byen lagt ut på sosiale medier.

Uten klare svar og i påvente av hva etterforskerne kommer fram til, bidrar mange av innleggene til å spre desinformasjon.

En video som viser en rakett på himmelen, ble raskt brukt som bevis på at eksplosjonen var et angrep fra Israel, Libanons nabo og mangeårige fiende.

Limt inn

Men AFP har fastslått at raketten ble digitalt limt inn i videoen, siden den samme videoen tidligere ikke hadde med noen rakett.

En annen video viser en rakett som styrter et annet sted i havneområdet i Beirut, men her er det lagt til et filter og raketten er lagt på i etterkant.

For å støtte opp under teoriene om at den skyldige er Israel, som Libanon fortsatt teknisk sett er i krig med, viste andre videoer en drone som faller over havna.

Droner i Sør-Libanon

Denne videoen er ikke manipulert, men har ingenting med eksplosjonen i Beirut 4. august å gjøre. Den viser derimot israelske droner over Sør-Libanon flere dager tidligere, ifølge lokale medier.

Et fotografi av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som holder et kart over Beirut og angivelig peker på havna, er et annet slikt bilde.

Men bildet er tatt i FNs hovedforsamling i september 2018 da Netanyahu fordømte angivelige hemmelige baser tilhørende Hizbollah.

En nærmere gransking av bildet viser også at han peker på et sted ved flyplassen i Beirut, mange kilometer fra havneområdet.

Ødelagte biler i Kina

Andre manipulerte bilder på sosiale medier er av de omfattende ødeleggelsene, hvorav ett viser lange rekker med utbrente, angivelig importerte nye biler.

Bildet er imidlertid fra Hebei-provinsen i Kina og ble tatt i september 2015 etter en eksplosjon ved et kjemisk lager. Krateret bak bilene er ikke i Beirut, slik det påstås i forbindelse med bildet.

Det er også publisert bilder som overdriver den internasjonale solidariteten med Libanon, blant annet bilder av pyramidene i Egypt og klokketårnet i Tunisia som er lyst opp av fargene til Libanons flagg.

Slike konspirasjonsteorier er blitt stadig mer utbredt, ikke minst i land der befolkningen har dårlig tilgang på korrekt informasjon og liten tillit til myndighetene.