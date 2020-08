Hviterussland bekrefter at pågrepet demonstrant er død

25-åringen ble pågrepet søndag i byen Gomel sørøst i landet. Han ble dømt til ti dagers fengsel. Onsdag opplyste en offisiell granskningskomité at mannen døde mens han var i politiets varetekt.

Etterforskerne sier at dødsårsaken er uklar, mens mannen mor har oppgitt til Radio Free Europe at han hadde hjerteproblemer, og at han ble sittende i politibilen i timevis.

Mandag opplyste politiet at en demonstrant døde som følge av at eksplosiver gikk av i hånden hans.

Demonstrasjonene mot landets autoritære president Aleksandr Lukasjenko fortsatte onsdag for fjerde dag på rad. Minst 6.000 demonstranter er pågrepet og flere hundre skadd under protestene i kjølvannet av presidentvalget.

