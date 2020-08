Underskudd på nesten 3.000 milliarder dollar i USA

Underskuddet for hele året ventes å bli dobbelt så høyt som noe som er registrert tidligere.

Underskuddet i juli var på 63 milliarder dollar. Det var langt lavere enn vårmånedene da myndighetene forsøkte å få fart i en økonomi som var lammet av coronaviruset. I juni var underskuddet på 864 milliarder dollar.

Grunnen til det lavere underskuddet i juli er at fristen for å betale skatt var forlenget til 15. juli, slik at det var et høyt skatteinntak.

Statens utlegg hittil i år er på 5.630 milliarder dollar, 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor.