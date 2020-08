Italienske regioner skjerper karantenereglene

Emilia Romagna-regionen nord i Italia innførte onsdag obligatorisk testing og karantene for alle som har vært i Spania, Hellas og Malta, til tross for at det ikke foreligger noe italiensk reiseråd mot å besøke disse landene. De som returnerer fra Kroatia, må også i karantene.

Regionene Puglia og Campania innfører også to ukers karantene for alle som har vært på ferie i Spania, Hellas og Malta, og det ventes at Sicilia vil gjøre det samme.

Italienske helsemyndigheter vurderer samtidig å innføre påbud om bruk av munnbind på offentlig sted.