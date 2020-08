Ekspert om valget av Harris: – En markering

Han kaller Joe Bidens valg et viktig signal og en markering.

– Hun var en av de ledende kandidatene, så det var kanskje ikke så uventet. Hun har vært manges favorittkandidat, sier Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet.

Han mener Biden får en stabil person ved sin side.

– Harris har bred erfaring, hun er tøff i valgkamp og en hardtslående debattant. Hun er også yngre – en viktig faktor siden Biden selv er oppe i årene, fortsetter han.

Professoren mener også valget har en spesiell betydning med tanke på sommerens protester i amerikanske byer.

– Harris blir den første svarte kvinnen som nomineres som visepresident, det er et viktig signal til velgerne og en markering med tanke på utviklingen vi har sett siden George Floyds død, sier han, og føyer til at den svarte velgergruppen er viktig for Demokratene.

– Dette er et signal om at man tar dem på alvor, sier Blanck, men føyer til:

– Valget av visepresident pleier å få svært mye oppmerksomhet, men siden blir det raskt et spørsmål av mindre interesse. Det blir sjelden avgjørende, men kan være negativt for kandidaten som velger noen som framstår som svak. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen risiko for at valget av Harris får den effekten, sier han.