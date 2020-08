Ecuador innfører unntakstilstand i fengslene

Tirsdag i forrige uke ble elleve innsatte drept i sammenstøt mellom rivaliserende grupper i et fengsel i Guayaquil, og tirsdag ble to drept i et fengsel i Cotopaxi.

Det har også vært en rekke andre drap i landets overfylte fengsler de siste ukene, og de ansatte sliter med å holde kontroll på de innsatte.

Unntakstilstanden som nå innføres gir landets sikkerhetsstyrker anledning til å ta kontroll over fengslene, der «mafia forårsaker kaos» ifølge president Lenin Moreno.