Tesla splitter aksjene – flere skal få investere

Kunngjøringen om en fem-for-én aksjesplitt kommer etter at Tesla har steget voldsomt i markedsverdi. Oppdelingen endrer ikke hvor mye den elektriske bilprodusenten er verdt, men reduserer automatisk prisen på aksjene med 80 prosent når splittingen er ferdig 31. august.

Prisreduksjonen fører trolig til at flere vurderer å investere i selskapet og kan gi en kraftig oppsving i aksjekjøp. Det skjedde etter at Apple kunngjorde en fire-for-én splitt for om lag to uker siden. For Iphone-produsenten økte oppkjøpet med 14 prosent.

Teslas aksjekurs steg 6 prosent i etterhandelen på Wall Street da nyheten ble kjent.

Selskapets aksjeverdi har allerede tredoblet seg i år, og Tesla har nådd en markedsverdi på 256 milliarder dollar. Det er nær tre ganger så mye som Ford Motor, General Motors og Fiat Chrysler til sammen.